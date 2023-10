Le melodie di Beethoven e Schonberg suonate al piano: concerto a Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - Prosegue, domenica 29 ottobre, alle 19.00, nell’auditorium della scuola musicale comunale di Francavilla Fontana, la stagione artistica “I concerti dell’auditorium”, organizzata dall’associazione Agimus di Francavilla Fontana e dall’associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto.

Sul palco il giovane ma talentuosissimo pianista Vito Alessio Calianno, che proporrà un programma basato su musiche di Beethoven e Schonberg.

Vito Alessio Calianno è attualmente iscritto al terzo anno del triennio di pianoforte sotto la guida del maestro Roberto Bollea. Fra i vari premi conseguiti in concorsi pianistici spicca il secondo premio al prestigioso “Euregio Piano Awards” in Germania. Nel 2022 ha vinto un concerto premio e una borsa di studio dal concorso "Lams" di Matera, ha partecipato all'"Orbetello piano competition" ed è stato invitato a Cracovia da Andrzej Pikul, come membro della giuria. Ha partecipato alla finale del Premio delle arti di musica da camera in duo con il sassofonista Christian Summa, ricevendo una menzione d'onore per la qualità della performance. Ha partecipato a diverse masterclass con Daniel Rivera, Pierluigi Camicia, Paola Bruni, Erling Eriksen, Ralf Nattkemper e Roberto Plano. Ha anche seguito i corsi di perfezionamento tenuti dal M° Roberto Bollea presso l'Accademia Musicale Pescarese e nell'ambito dell'associazione "Umbria Classica". A ottobre 2021 ha suonato con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Nino Rota” il Secondo Concerto per Pianoforte e Orchestra di Saint-Saëns e nell'ottobre 2023 ha suonato il Quinto Concerto per Pianoforte e Orchestra di Beethoven.

L’evento sarà trasmesso in videostreaming in strutture come Rsa e Centri Spar, assumendo un grande valore dal punto di vista sociale. La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.