"Ciccio Riccio in tour" a Mesagne, accesso in piazza per 1400 persone

MESAGNE - Il “Ciccio Riccio in tour” sbarca questa sera (22 agosto) in Piazza Orsini del Balzo. L'inizio è previsto per le ore 21.30 con ingresso libero e gratuito, ma privisto fino al numero massimo di presenze consentite dal piano di sicurezza, ovvero 1.400 persone.

Ciccio Riccio in tour a Mesagne con Haiducii e dj Sandro Toffi

Lo spettacolo, a cura dei dj di Ciccio Riccio, ospiterà una varietà di talenti, tra cui l'artista internazionale Haudicii, celebre per il successo "Dragostea Din Tei", e la cantante Neja che, insieme al dj Sandro Toffi, si esibirà in uno speciale dedicato agli anni Novanta.

Tra gli ospiti, il cantautore napoletano Livio Cori, noto anche per il suo coinvolgimento nella celebre serie TV "Gomorra". L'evento vedrà la partecipazione di Cesko degli Après la Classe, presenterà il suo progetto "The Voice Armada". Presente Ignazio Deg e il brano "Tutti di Fretta”, con cui sta facendo ballare le piazze di Puglia.

Lo spettacolo ospiterà numerosi talenti emergenti: Fivezerofive, Senzacri, Epicoco, Kvstrid e Nakay. La serata sarà arricchita dalla partecipazione delle nonne più famose del web, Nonna ‘Ncetta e Graziella, e gli esilaranti sketch del comico Gianni Bekkalossi. Un'esperienza unica che trasformerà piazza Orsini del Balzo in un palcoscenico vivace e coinvolgente. Saranno presentate anche le accattivanti coreografie della Street School Academy guidata dal maestro Teddy Wigga. L'evento sarà condotto dal patron di Ciccio Riccio, MM, e dall’event director Gianluca Ziza.