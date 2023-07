Mesagne, il concerto di Al Bano chiude la festa patronale: accesso per 5mila persone

MESAGNE - Il concerto di Al Bano chiuderà in bellezza il programma dei festeggiamenti civili in onore della Madonna del Carmine, la patrona cittadina che si celebra ogni anno dal 15 al 17 luglio.

L'artista, come da lui stesso raccontato in un video postato sui social, è molto legato a questa celebrazione poiché da piccolo si recava a Mesagne con il padre, nato proprio nel giorno della medesima ricorrenza.

Al Bano, inoltre, tornerà a cantare in città dopo molti anni. La sua prima performance mesagnese risale al lontano 1967, quando si esibì nel teato comunale, e in televisione e nei jukebox impazzava il suo successo "Il sole".

L’evento odierno si svolgerà con ingresso libero in Piazza Vittorio Emanuele II, in prossimità della Porta Grande d'accesso al Centro storico, alle ore 22:00.

Per disposizione della Commissione provinciale pubblico spettacolo, e quindi per ineludibili ragioni di sicurezza, l'accesso sarà garantito fino al numero massimo di 5mila persone.

Le due arterie cittadine principali, Via Brindisi e Via Marconi/Latiano, subiranno delle interruzioni per consentire lo svolgimento della manifestazione. Risulterà, dunque, essenziale parcheggiare nelle aree più esterne del centro abitato: l'ideale sarebbe utilizzare i parcheggi del Penny Market, per chi arriva da Brindisi, e in Piazza Mercato, per chi arriva da Latiano/Taranto. Luoghi periferici ma dai quali il centro è facilmente raggiungibile dopo una camminata di appena 10 minuti.