I meravigliosi anni '60 e '70 con i Maraguà al castello di Mesagne

MESAGNE - I "Maraguà" (Mara Longo, voce solista e percussioni ed Angelo Guarini, chitarre e voce), al loro attivo concerti in diverse località pugliesi e nel territorio nazionale, si esibiranno questa stasera ( lunedì 27 dicembre 2021) alle 19.30 presso l'auditorium del Castello di Mesagne. Il duo si caratterizza per un repertorio raffinato, frutto di ricerca musicale e di arrangiamenti originali. "Gli anni Sessanta e Settanta sono forse il periodo più ricco di innovazione musicale e di talenti sia quanto a compositori che ad interpreti, con molti brani ormai evergreen", il duo artistico commenta la scelta della proposta pensata per la serata. Per l'appuntamento patrocinato dal Comune di Mesagne, i Maraguà hanno preparato una scaletta molto variegata con “canzoni d’epoca” certamente piacevoli da riascoltare. L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle vigenti misure anti-Covid.