Mesagne, il concerto di Capodanno dedicato al Papa: "Per l'impegno nella costruzione della Pace"

MESAGNE - Un concerto di capodanno singolare quest’anno a Mesagne. A realizzarlo è come sempre l’associazione Parsifal su invito dell’Amministrazione comunale, una tradizione che si rinnova ogni anno nella Chiesa Madre nella sera del 1 gennaio, al centro del cartellone eventi natalizi promosso dalla Città di Mesagne.

La coincidenza con la giornata mondiale per la Pace ha suggerito alla direzione artistica di dedicare il concerto a Papa Francesco per il suo impegno e la continua sensibilizzazione alla costruzione della Pace mondiale, specie in quest’ annus horribilis.

Il Coro Polifonico Parsifal “Città di Mesagne” sarà dunque protagonista nell’esecuzione della Misa a Buens Aires (misatango) di Martìn Palmeri, compositore argentino contemporaneo. La Misatango è un genere musicale sacro molto noto e diffuso soprattutto in America Latina; la sacralità della più alta forma liturgica della chiesa che nell’albo delle forme musicali costituisce una vera e propria sinfonia sacra, si fonde con la cultura argentina di cui il tango è un esempio eminente.

Un geniale connubio tra la danza emotiva e quella fisica che si fondono in un’opera musicale tra le più eseguite ed apprezzate al mondo. Ad accompagnare il Coro Parsifal saranno I Cameristi di Eleusi, ensemble d’archi e pianoforte costituito da valenti professionisti salentini.

Mentre saranno due gli ospiti di eccezione che il direttore ha voluto affianco a sé. Ritorna a cantare a Mesagne il mezzosoprano Ilaria Ribezzi, voce ormai nota nel panorama nazionale ed oltre. Ilaria Ribezzi negli anni si è imposta all’attenzione del pubblico attento alla musica barocca come all’opera, il suo nome è ormai ricorrente nei teatri e nelle stagioni musicali italiane ed estere. Per la prima volta a Mesagne si esprimerà il bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi, artista italiano tra i più apprezzati al mondo, che proprio in questi giorni è stato protagonista nella programmazione di Tv2000. Direttore del concerto è Andrea Crastolla, e la serata sarà introdotta e guidata da Cosimo Saracino. Si ringrazia come sempre la disponibilità della Comunità della Chiesa Madre, nella persona di don Gianluca Carriero, e l’affetto dell’intera comunità.