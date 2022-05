Noemi a Cisternino per la seconda tappa di Road to Battiti

Indirizzo non disponibile

CISTERNINO - Dopo la tappa di Ceglie Messapica di Battiti on the Road, l'evento inserito nella fortunata trasmissione del Gruppo Norba Battiti Live, un nuovo appuntamento a Cisternino alle 21,30 vedrà l'attesissima esibizione di Noemi. L'evento che infiamma le piazze principali dei luoghi che tocca è l'occasione per realizzare un liveclip coinvolgendo i presenti.