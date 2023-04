Note da Oscar, concerto dell'Orchestra della Magna Grecia al Teatro di Mesagne

MESAGNE - Continuano gli appuntamenti della stagione concertistica di Mesagne presso il Teatro Comunale: venerdì 14 aprile alle ore 20 - ingresso in sala alle ore 19,30 - il Teatro Comunale di Mesagne ospiterà un appassionante percorso musicale tra i temi che hanno reso celebri compositori come Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Williams e Elmer Bernstein in un concerto diretto dal maestro Giuseppe Salatino che vedrà protagonisti i solisti dell’Orchestra Ico della Magna Grecia.

“Il programma conserva la vocazione della stagione verso la musica colta, pur presentando temi specifici della musica per cinema - spiega il maestro Andrea Crastolla, direttore artistico della rassegna - E' infatti un compendio di repertorio trascritto appositamente per l’orchestra della Magna Grecia. I temi che solitamente siamo abituati ad ascoltare indirettamente su pellicole o supporti digitali si faranno apprezzare dal vivo grazie alle trascrizioni del maestro Giuseppe Salatino”.

Salatino, direttore d’orchestra e compositore, è docente di composizione musicale elettroacustica presso il conservatorio “E. R. Duni” di Matera. L’Orchestra Ico della Magna Grecia realizza circa 90 concerti all’anno in Italia e all’estero e ha creato un indotto lavorativo con una significativa ricaduta occupazionale. La stagione concertistica è organizzata dal Comune di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Per info: 339.1338519. Ingressi ridotti per under 18 e studenti.