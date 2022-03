Nuovi appuntamenti nel weekend dello Yeahjasi Brindisi Spazio Musica

BRINDISI - Continuano gli appuntamenti culturali proposti da Yeahjasi Brindisi Spazio Musica presso la sede dell’ex Convento Santa Chiara (Brindisi). Sabato 5 marzo 2022 alle 19 sarà inaugurata la mostra del fotografo Francesco Faraci.

Molto più che un fotografo, un artista a trecentosessanta gradi: l’occhio del palermitano è una sorta di macchina della verità che da sempre ama calare tanto nei contesti più vivi quanto in quelli più marginali.

Le città, ma soprattutto le periferie sono per lui una sorta di stato d'animo da esplorare. Nulla è fermo nei suoi scatti. C'è una storia dietro ogni persona ritratta e c'è una verità che fa a pugni col presente ogni volta che la luce illumina i soggetti.

Pluripremiati i suoi lavori fotografici “Malacarne” e “Atlante Umano Siciliano”, vere e proprie immersioni nella meraviglia umana della sua amata Sicilia.

Fra le altre cose, è stato notato da Jovanotti che lo ha voluto con lui durante il Jova Beach Tour del 2019, esperienza dalla quale è nato il libro Jova Beach Party, cronache da una nuova era (2019, Rizzoli).

Sue le copertine di alcune traduzioni dei libri di Roberto Saviano e le foto promozionali scattate ad Achille Lauro nella periferia romana.

Diversi suoi reportage sono stati pubblicati su riviste nazionali ed estere (Il Venerdì di Repubblica, La Repubblica, Il Manifesto, Time Magazine, Globe and Mail, The Guardian, VICE, Erodoto108).

E’ anche videomaker e scrittore di romanzi, di racconti e di saggi.

La presenza di Faraci a Brindisi prevede una sorta di residenza artistica partecipata. Oltre alla mostra, nella mattinata di sabato (a partire dalle 9) è in programma una passeggiata fotografica per i quartieri del capoluogo adriatico (info tramite whatsapp al numero 3281475784).

Dopo l’inaugurazione della mostra, spazio alla musica con il Dj set di Ennio C. e HEY! (MAFFEI! Dj set).

L’evento è organizzato dall'associazione Yeahjasi Brindisi nell'ambito del progetto Spazio Musica 2.0, finanziato dall'avviso regionale Spazi di Prossimità con il supporto di Luoghi Comuni Puglia.

Il giorno prima, il 4 marzo alle 19, sempre presso lo spazio Yeahjasi è in programma l’evento intitolato “Via – Vanda in Africa”. Un incontro informale destinato a giovani e meno giovani per raccontare la vera realtà e la bellezza che scaturisce dallo scambio tra culture, esperienze, tradizioni. Il format prevede la proiezione di un video di circa 4 minuti, e poi una presentazione ppt da parte di Vanda Elisa Gatti. Da anni, l’attivista brindisina si occupa di divulgazione in ambito scientifico nel settore della formazione scolastica e opera nel mondo della cooperazione internazionale a titolo volontario su vari progetti.

Ama definirsi “combattente sempre”, le sue armi sono l’amore e la passione per la vita e per l'Africa. Partecipa a diverse attività di volontariato nel territorio milanese.