Pfm canta “De André – anniversary”. La poesia incontra il rock al Foro Boario di Ostuni

PFM - Premiata Forneria Marconi, dopo lo stop imposto dalle disposizioni ministeriali, torna con alcune date del fortunatissimo tour «PFM canta De André - Anniversary». Giovedì 20 agosto, con inizio alle ore 21.30, sarà ad Ostuni al Foro Boario un evento straordinario firmato Aurora Eventi in collaborazione con il Comune di Ostuni. Lo spettacolo rientra nella rassegna «Ostuni Sound Track Festival». Ad impreziosire la serata ci sarà anche la videoproiezione delle fotografie storiche di Guido Harari che ritraggono la band insieme all’amico Faber. I biglietti sono disponibili online sul circuito Vivaticket alla pagina bit.ly/3gefGf2 e presso i punti vendita Vivaticket. Un concerto che celebra il fortunato sodalizio con il cantautore genovese. Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, la scaletta vedrà anche brani tratti da «La buona Novella», completamente rivisitati dalla band.

«PFM canta De André - Anniversary» avrà sul palco una formazione spettacolare, con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (cofondatore PFM), con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, e Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber.

Il concerto rappresenta l’occasione per ripercorrere l’incontro di due eccellenze d’arte come la poesia di Fabrizio De André e gli arrangiamenti progressive della musica della «PFM», connubio che sottolinea la capacità dell’arte di toccare vette altissime trasportando lo spettatore verso la meraviglia della bellezza. Passa il tempo ma la «PFM» non cambia mood, sono immutate la passione e l’energia dei vent’anni, l’idea che la accompagna da sempre di suonare tanto, bene, senza inseguire trend e mode, mixando rock, jazz, world music, blues e musica classica e, soprattutto, senza trucchi, suoni preregistrati e sotterfugi per “aggiustare la voce”. Sono fatti così i “ragazzi” della «PFM».

Info tel. 328 4492819

Biglietteria online bit.ly/3gefGf2