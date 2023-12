Piazza Mercato: i festeggiamenti perseguono anche nel giorno di Capodanno

BRINDISI - Il primo gennaio si prospetta un nuovo appuntamento musicale in Piazza Mercato per festeggiare il Capodanno. A partire dalle ore 19.00 uno speciale dj set di apertura è stato affidato a Dario Spagnolo in arte "Dario Esse", affiancato dall'esibizione dal vivo di Luciano Scalinci, sassofonista capace di contaminare il sound con una musicalità originale e alternativa.



A seguire la perfomance della dand brindisina "Punti di svista", specializzata nell’offrire un’esperienza di divertimento allegro e spensierato, con un repertorio che abbraccia l'arco temporale dagli anni Sessanta ad oggi.



L’approccio alla musica dei “Punti di Svista” è un vero e proprio omaggio alla goliardia musicale: ogni pezzo, popolare al grande pubblico, è sconvolto e contaminato con un tocco di originalità che distingue la band. L’attenzione particolare al ritmo e all’aspetto tersicoreo della musica rende lo spettacolo un’occasione per cantare e ballare, creando un ambiente trascinante per il pubblico di tutte le età.



Il live dei “Punti di Svista” diventa così più di un semplice concerto: un’esperienza nella quale il coinvolgimento del pubblico si pone al centro e la musica incontra il divertimento. La band crea un’atmosfera energetica con divieto assoluto di sosta in un viaggio attraverso decenni di musica. “Punti di Svista” inventa, personalizza, gioca con la musica rivelandone il verso scanzonato nell’idea di divertire, coinvolgere e regalare autentiche emozioni.



A chiudere la line up, le sonorità e l'animazione del format "Festa Italiana" con tutti i più conosciuti brani da cantare e da ballare rivisitati in chiave moderna.