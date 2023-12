Premio Gentile: cantanti lirici da tutto il mondo al Teatro Sociale di Fasano

FASANO – Al via il Premio internazionale di Canto Lirico ‘Valerio Gentile’, giunto alla XXVI edizione, in programma l’8 e il 9 dicembre al Teatro Sociale di Fasano. Trenta i concorrenti provenienti da undici Paesi: Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Russia, Bielorussia, Romania, Cina, Corea, Giappone e, infine, Ucraina, nazione che figura con ben sette iscritti. Questi ultimi partecipano e alloggiano gratuitamente grazie al contributo stanziato dall’amministrazione comunale in segno di solidarietà nei confronti del popolo ucraino attualmente in guerra.

Sarà Daniela Barcellona, raffinata interprete di Belcanto e repertorio rossiniano nota in tutto il mondo, a presiedere la giuria. Il concorso è intitolato al cultore di musica e studente di canto lirico Valerio Gentile, prematuramente e tragicamente scomparso nel 1993, in memoria del quale i genitori decisero di fondare un Centro Studi e di istituire anche un Premio di Narrativa.

Il concorso, patrocinato dal Comune, viene organizzato dal Centro Studi Valerio Gentile con il coordinamento artistico dell’Associazione Musicale Euterpe. La giuria, che decreterà gli assegnatari delle borse di studio e dei recital retribuiti per diverse società di concerti, è composta da Andrea Castello (direttore artistico di Vicenza in Lirica), Gianluca Marcianò (direttore d’orchestra e direttore artistico di Lerici Festival), Roberto Cucchi (agente per l’Italia dell’Agenzia Galoyan Art di Vienna), Angela Nisi (il soprano vincitrice dell’ottava edizione del Concorso) e Michele Suozzo (divulgatore, critico musicale e co-conduttore della storica trasmissione La Barcaccia su Radio3).

Per il comitato artistico del concorso saranno, invece, presenti i responsabili delle diverse istituzioni musicali dai quali i partecipanti ritenuti più meritevoli riceveranno inviti nelle programmazioni delle prossime stagioni: Antonia Valente (direttrice artistica del Festival Ritratti di Monopoli), Gennaro Carrieri (Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca), Margherita Rotondi (direttrice artistica de L’Atelier delle Arti di Palazzo Pesce a Mola di Bari), Giovanna D’Amato (direttrice artistica Ateneo Musica Basilicata) e Gianpaolo Schiavo (direttore Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli).

«L’amministrazione è orgogliosa quest’anno di poter ospitare i sette artisti di nazionalità ucraina in gara, si tratta di una simbolica dichiarazione di solidarietà e amicizia nei confronti dei giovani musicisti che non riescono a proseguire gli studi a causa del conflitto in corso contro la Russia – afferma il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria – l’arte del belcanto, portata così ad alti livelli come nel prestigioso premio Valerio Gentile, riuscirà a lanciare da Fasano un segnale di pace e di sana competizione».