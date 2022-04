Rassegna musicale “Euterpe” secondo appuntamento

Biglietto intero: €5. Biglietto ridotto: €3 (per i minori di 18 anni). Ingresso gratuito per i minori di 6 anni

BRINDISI - Per la nuova stagione concertistica della rassegna musicale “Euterpe", atteso il secondo appuntamento il prossimo 29 aprile che vedrà esibirsi, sempre al Teatro “Don Bosco” di Brindisi, il violinista Paolo D'Armento, la violoncellista Claudia Fiore e il chitarrista Francesco Silvestro, quest'ultimo anche direttore artistico della manifestazione.

Il Centro Euterpe è l'ente promotore di tali attività culturali; dal 2017 si sono intensificate le proposte artistiche sul territorio brindisino e questo avviene anche grazie alla collaborazione di altre importanti realtà come quella del centro giovanile Salesiani di Brindisi che ospita la rassegna nel suo meraviglioso teatro "Don Bosco", e ancora grazie alla società culturale "Dante Alighieri", alle associazioni "Acli Arte e Spettacolo" e "Sincopatici". È sempre presente anche “Brinflora" di Tonino e Luca Giustizieri.

Il Centro Euterpe non promuove solo eventi culturali, ma organizza corsi di musica e strumento per qualsiasi età, collabora per la realizzazione di Master Class con gli studenti frequentanti i Conservatori di musica italiani.

Il prossimo appuntamento è un concerto dedicato ai grandi musicisti italiani dell'Ottocento, Mauro Giuliani e Niccolò Paganini; “Virtuosismo e storia” il tema della serata, l'interpretazione dei nostri strumentisti farà avvicinare i presenti allo stile musicale del periodo aiutando loro a comprendere meglio tutti i vari aspetti del Romanticismo.

Venerdì 29 aprile alle ore 20 appuntamento al teatro “Don Bosco” che aprirà le porte alle ore 19.30 per il controllo dei Green Pass e l'acquisto dei biglietti.