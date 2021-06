“Recital pianistico”: nel parco archeologico di Valesio in scena suoni, profumi e colori

TORCHIAROLO - Prosegue la sfida del Polo Messapia, Iiss Ferraris De Marco Valzani, di restituire dignità culturale e coltivare la bellezza che si respira nell’Area archeologica di Valesio, questa volta all’insegna della musica, con il “Recital pianistico” del M° Dante Roberto in programma per sabato 19 giugno 2021, ore 19.30 (apertura porte ore 18.30).

Evento, questo, che apre la quinta stagione della rassegna Piano Lab, festival pianistico itinerante, che quest’anno inaugura la stagione proprio nella splendida cornice dell’Area archeologica di Valesio, nel Comune di Torchiatolo, grazie alla sinergia di intenti tra il Polo Messapia, soprattutto con la sede Valzani di San Pietro Vernotico, da ormai due anni impegnato nel recupero e valorizzazione dell’Area archeologica, l’amministrazione comunale di Torchiarolo e l’associazione “La Ghironda”, promotrice della rassegna pianistica.

Tra le “rovine” dell’ampia area termale, la Pajara, i muretti a secco, gli spettatori saranno accarezzati dai colori del tramonto declinante nelle distese naturalistiche, i profumi della terra d’estate, le armonie che fondono cielo e terra, sulle note del M° Dante Roberto

Ad accogliere il pubblico gli studenti del Polo Messapia, in attività Pcto, che orgogliosamente presentan l’incantevole scenario di Valesio, antica città messapica, per poi accompagnare l’intera rassegna in tutti i suoi appuntamenti in programma, a Martina Franca, Carovigno, Cisternino, Ceglie Messapica, Ostuni, Lecce e Matera, partecipando ai momenti clou delle varie tappe, lavorando da veri professionisti del mondo dello spettacolo e della cultura: incontrando artisti, assistendo alle fasi organizzative del pre e post concerto, garantendo, anche, il collegamento in diretta streaming, novità della rassegna di quest’anno.

Un percorso esperienziale dunque per recuperare socialità, empatia, relazione umana, ma anche un’attività immersiva in un mondo che, nei sogni dei nostri giovani, potrà essere il contest professionale del loro futuro, grazie agli stimoli, alla motivazione e agli insegnamenti che lo staff dell’Ass.ne “La Ghironda”, promotore di Piano Lab, offrono per crescere, migliorarsi e specializzarsi nell’industria della musica live, del cinema, del teatro, della danza, come insegna il percorso di studi “Servizi culturali e dello spettacolo”.

Evento pubblico con ingresso a pagamento sul circuito Vivatiket. Ingresso Euro 5 + 2 di prevendita. Programma completo su www.pianolab.me