Riparte la stagione concertistica “Rassegna Musicale Euterpe”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

BRINDISI - Riparte finalmente la nuova stagione concertistica che dopo la pausa pandemica torna sotto il nuovo nome di "Rassegna Musicale Euterpe".

L'intera stagione è organizzata dal Centro Euterpe, con la direzione artistica di Francesco Silvestro e la partnership del Centro Giovanile Salesiani di Brindisi, in collaborazione sempre con la Società Culturale "Dante Alighieri", le associazioni "Acli Arte e Spettacolo" e "Sincopatici". Un graditissimo supporto arriva ancora una volta da "Brinflora" di Tonino e Luca Giustizieri.

"Dopo tre anni ci risiamo", annuncia il M° Silvestro, "siamo pronti a ripartire più forti di prima e con tante novità rispetto al passato. Oggi lavoriamo infatti su più fronti: concertistico, didattico, propedeutico e formativo. E abbiamo in programma l'apertura di altre discipline artistiche come per esempio i laboratori teatrali."

Uno degli appuntamenti della Rassegna vedrà protagonista infatti la voce narrante di Stefania Savarese che reciterà una fiaba di Gianni Rodari, accompagnata dai suoni della chitarra dello stesso Silvestro che eseguirà una composizione del M° Oronzo Persano, realizzata appositamente per questa favola. Sarà una Rassegna quindi rivolta a tutti, dai più grandi ai più piccoli, con la promessa di non annoiare nessuno, anzi di riabituare la gente a rivivere la meraviglia che la vita ci offre, la magia della musica, la riscoperta e la bellezza dell'ascolto.

La cittadinanza è invitata, si parte il 31 marzo con il soprano Marcella Diviggiano accompagnata dal pianista Federico Dell'Olivo. Si prosegue con violino, violoncello e chitarra. E ci avvieremo alla conclusione il giorno 8 luglio con l'esibizione dei Maestri che hanno preso parte a questa Edizione della Rassegna Musicale Euterpe.

Non ci resta che attendere le ore 20 del 31 marzo, presso il Teatro"Don Bosco" la prima importante serata della Rassegna Musicale Euterpe, protagonisti saranno il soprano Marcella Diviggiano e il pianista Federico Dell'Olivo, grandi Maestri della Scuola di Musica Euterpe, che apriranno la stagione concertistica.