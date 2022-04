Samuele Bersani e Malika Ayane questa estate saranno in concerto nel Brindisino

FRANCAVILLA FONTANA - Da quanto emerso in una recente delibera di giunta, i noti cantanti Samuele Bersani e Malika Ayane si esibiranno nella Città degli Imperiali in due date distinte, tra agosto e settembre.

La location decisa per gli eventi è Piazza Giovanni XXIII. Bersani salirà sul palco francavillese il 10 agosto, mentre la Ayane arriverà nel Comune brindisino il 15 settembre.

Al momento le informazioni non sono molte, in quanto la notizia è uscita sotto forma di "spoiler". L'articolo verrà aggiornato nel momento in cui verranno comunicati altri particolari sulle iniziative.

Breve biografia dei due artisti

Samuele Bersani, nato a Rimini il 1º ottobre 1970, è un cantautore noto per essere tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con quattro Targhe, nonché 2 Premi Lunezia e 2 Premi della Critica "Mia Martini". Vanta collaborazioni con grandi artisti, soprattutto nomi femminili della musica italiana, come Mina con il brano In percentuale (2002), Ornella Vanoni con il singolo Isola (1998) di cui ha scritto il testo, e Fiorella Mannoia per la quale ha scritto le parole di Crazy Boy (1994).

Malika Ayane, invece, è una milanese classe 1984. Dopo aver cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala, ed aver collaborato in diversi spot pubblicitari, firma nel 2007 un contratto discografico con l'etichetta Sugar Music, pubblicando l'anno successivo il suo primo album, da cui fu estratto il singolo Feeling Better. Ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo: la prima volta nella sezione Giovani nel 2009, conquistando il secondo posto grazie al brano Come foglie; poi nel 2010, vincendo il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv nella categoria Artisti con la canzone Ricomincio da qui e scatenando la rivolta dell'orchestra che stracciò platealmente gli spartiti in contestazione del televoto che relegò la cantante al quinto posto.