Silvestri, Gazzè e Consoli in concerto a Brindisi: come prenotare i biglietti

BRINDISI -Tutto pronto per la prima edizione del festival "MuSeac - Musica vista mare”, organizzato dal Comune di Brindisi grazie al sostegno della Regione Puglia nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione in essere tra il Teatro Pubblico Pugliese e Aret PugliaPromozione “Palinsesto PP-Tpp Una storia d’amore” (n. 21) – Poc Puglia 2014/2022 Azione 6.8”. Nel suggestivo e inedito spazio dell’ex Capannone Montecatini, si esibiranno tre grandi cantautori italiani: Daniele Silvestri venerdì 1 ottobre, Max Gazzè sabato 2 e Carmen Consoli domenica 3.

Costo biglietti

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21. Per accedere agli eventi sarà necessario esibire il Green Pass. In linea con la logica di promozione culturale e territoriale è stato scelto il prezzo contenuto dei biglietti, che sono disponibili al costo di 12 euro ad evento (più diritti di prevendita) su Ticketone.it, sia online che nei punti vendita del circuito.

“Abbiamo avviato un dialogo con la Regione Puglia - racconta il sindaco Riccardo Rossi - alcuni mesi fa, quando abbiamo cominciato a pensare come programmare la ripartenza in ambito turistico. Siamo felici di aver organizzato questi primi concerti e ci impegneremo per farne altri. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando per la riuscita dell’evento e, in particolare, l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale che sta effettuando tutte le verifiche per consentirci di utilizzare l’ex Capannone Montecatini”.

Sono stati scelti tre fra le più autorevoli e intense esperienze di cantautorato in Italia, tre grandi differenti personalità musicali estremamente popolari e, al tempo stesso, straordinariamente autentiche che si stanno rendendo protagoniste della ripartenza del settore musicale con nuovi spettacoli e nuovi album.

“I nostri sforzi - dichiara l’assessore al Turismo Emma Taveri - sono focalizzati sulla destagionalizzazione turistica, motivo per cui abbiamo scelto un weekend per attrarre visitatori. Puntiamo sul rilancio del capannone come contenitore artistico (seguendo il filone della seaty/città vista mare) e sulla positività della collaborazione con Adspmam, Soprintendenza e Capitaneria di porto, per sfruttare al meglio questa importante occasione per la città.

L’utilizzo dell'ex Capannone Montecatini è la realizzazione del sogno di tutte le generazioni cresciute vedendolo non adeguatamente valorizzato. Parliamo di una location unica, fantastica, che si presta benissimo ad iniziative ed eventi legati alla promozione territoriale”.