I Tiromancino in concerto al Nuovo Teatro Verdi l'1 aprile 2022

BRINDISI - I Tiromancino in concerto a Brindisi il 1 aprile 2022, al Nuovo Teatro Verdi. L'evento è stato inserito tra le nuove date del tour. A meno di un mese dall'uscita del nuovo disco "Ho cambiato tante case" e dall'annuncio delle prime date del tour teatrale che riporterà nel 2022 i Tiromancino finalmente a suonare live nelle principali città italiane, Trident Music e la band capitanata da Federico Zampaglione annunciano oggi (giovedì 4 novembre 2022) i nuovi appuntamenti che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti per il prossimo anno.

I biglietti per le nuove date saranno in vendita sul circuito ufficiale Ticketone dalle ore 14 di mercoledì 3 novembre, ad eccezione dei titoli di ingresso per il concerto di Udine che saranno in vendita a breve. Per informazioni www.tridentmusic.it. Il tour, prodotto da Trident Music, sarà l'occasione per riportare la band di Federico Zampaglione in giro per l'Italia dopo una pausa di oltre 2 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l'uscita della raccolta "Fino a qui" e aveva visto Zampaglione e i suoi musicisti accompagnati sul palco da l'Ensemble Symphony Orchestra.

Federico Zampaglione torna nei più importanti teatri italiani per regalare al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante costruito attorno al lungo elenco di successi che hanno segnato la carriera ormai trentennale del cantautore romano a cui si aggiungeranno gli ultimi brani inediti pubblicati nel nuovo album "Ho cambiato tante case" (Virgin Records/Universal Music Italia), disco accolto dalla critica con commenti entusiastici che contiene 12 tracce che confermano il ruolo da protagonista di Federico Zampaglione all'interno del panorama cantautorale italiano.

