Trampolieri Fleur: parata di artisti di strada a Mesagne

MESAGNE – “Insieme è Natale”, il programma organizzato dall’Amministrazione comunale di Mesagne, continua. Domani, lunedì 19 dicembre, la “Baracca dei Buffoni” - la compagnia di teatro di strada e arti performative che nel 2015 ha ricevuto il riconoscimento del Mibact come realtà d’interesse culturale nazionale - terrà uno spettacolo ispirato alla bellezza dei fiori.

Tante le presenze dei Trampolieri Fleur in altrettanti cartelloni nazionali ed esteri, insieme alle collaborazioni con importanti realtà in Canada, Cipro, Svizzera, Romania, Albania, Belgio e con nomi del calibro di Renzo Piano, Vinicio Capossela, i fratelli Vanzina ed Ermanno Olmi. La parata dei cinque personaggi, fiori giganti che diffondono musiche e profumi, si svolgerà a partire dalle 18.30 in un percorso itinerante tra le vie e le piazze dell’antico borgo mesagnese. E sarà - oltre che di tipo visivo – anche di natura olfattiva, scenicamente accompagnata da coreografie che si completano attraverso l’interazione sempre nuova con il pubblico. Il viaggio poetico-emozionale condurrà il pubblico in un mondo fantastico di poesia e aromi, inducendo un’atmosfera sognante in cui gli spettatori, bambini e adulti, rimarranno avvolti per tutta la durata.

L’evento è promosso dal Comune di Mesagne col sostegno della coop. Rinascita, progetto SAI – Sistema di accoglienza e integrazione (categoria ordinari). La partecipazione è libera e gratuita.