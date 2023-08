Treno e bus targati Negramaro: un servizio d'eccellenza in vista del concerto

GALATINA (LECCE) - I Negramaro tornano ad esibirsi nel Salento e lo fanno per un motivo particolare: celebrare il loro ventennale di carriera. Nel 2023, infatti, ricorre l'anniversario del loro primo album, intitolato con lo stesso nome del gruppo.

Il prossimo 12 agosto è il giorno dell'attesissimo evento, intitolato n20 Back home, che si terrà presso l’insolita location dell'Aeroporto militare di Galatina.

Per l'occasione, Regionale di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est hanno deciso di rinforzare l’offerta ordinaria per raggiungere il luogo della performance.

Sarà, così, possibile usufruire di tre servizi straordinari treno+bus da Bari a Galatina - in modo da arrivare comodamente nel pomeriggio - per poi ritornare in serata al termine del concerto, sempre con tre line bus+treno da Galatina verso Bari.

Le tappe che attraverserà il tragitto sono Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni e Brindisi. Da queste città si potrà raggiungere Lecce attraverso un particolare treno decorato all'esterno con i volti dei componenti della band. Il viaggio proseguirà fino a Galatina a bordo di un bus Ferrovie del Sud Est, anche questo targato "Negramaro". Così facendo, i fan potranno immergersi da subito nel clima dell'esibizione.

Per acquistare il biglietto integrato “treno+bus” basterà selezionare come destinazione la stazione “Galatina N20 Negramaro”. I biglietti sono acquistabili fino a esaurimento posti.