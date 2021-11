Trio Beethoven per il concerto al “Morvillo-Falcone”

Posto unico € 10,00 - Ridotto per under 25 e studenti: € 5,00. Acquisti on line: www.2tickets.it

Prezzo Posto unico € 10,00 - Ridotto per under 25 e studenti: € 5,00. Acquisti on line: www.2tickets.it

BRINDISI - Giovedì 11 novembre, con inizio alle ore 19.00 (alla porta 18.30), il "Trio Beethoven", con Raffaele Bertolini al clarinetto, Silvano M. Fusco al violoncello e Raffaele D'Angelo al pianoforte, si esibisce a Brindisi nell'auditorio dell'IPSSS "F. M. Morvillo Falcone" nell'ambito della stagione concertistica "BrindisiClassica" 2021 - XXXVI edizione.

Nella prima parte del concerto sarà eseguito il Trio per pianoforte, clarinetto e violoncello op. 38 di Beethoven, dedicato dall'autore al sul medico personale Johann-Adam Smith. Questa composizione, articolata in sei movimenti, si caratterizza per lo stile melodico ed elegante e per i temi lisci e ribattuti. che rendono l'ascolto facile e assai gradevole. Nella seconda parte saranno eseguiti alcuni dei più noti e amati brani di Astor Piazzolla, quali Oblivion, Milonga de Angel e Libertango; in chiusura è previsto il brano klezmer Omaggio a Giora Feidman, che Béla Kovacs, noto come il Re del Klezmer, dedicò proprio al grande musicista argentino.

Il Trio Beethoven è formato da musicisti provenienti da esperienze formative di altissimi livelli con Maestri di chiara fama quali: Bruno Canino, Franco Scala, Bruno Mezzena, Rocco Filippini, Arturo Bonucci, Andrea Noferini, Antony Pay, Mauro Ferrando e Vincenzo Mariozzi, nelle Accademie più prestigiose d’Europa: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Mozarteum di Salisburgo, Accademia Superiore di Musica di Biella, Conservatorio ?iajkowsky di Mosca, Accademia Walter Staufer di Cremona.

Il trio si esibisce regolarmente in Italia e in ogni parte d'Europa, Stati Uniti, Sud America, Australia, Giappone anche in collaborazione con prestigiose Orchestre, quali l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra Scarlatti di Napoli, l’Orchestra Ente Autonomo dell’Arena di Verona, l’Orchestra dell’Opera di Roma, la Russian State Simphony Orchestra, l’Orquesta Sinfónica del Estado de México, l’Orchestra Sinfonica del Mozarteum di Salisburgo, la New York Chamber Orchestra e altre.