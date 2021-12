Trio di flauto, violoncello e pianoforte per il concerto al “Morvillo – Falcone”

Posto unico € 10,00 - Ridotto per under 25 e studenti: € 5,00 Acquisti on line: www.2tickets.it

BRINDISI - Giovedì 9 dicembre 2021 (ore 19:00, alla porta 18:30), nell'Auditorium dell'Istituto Professionale "F. L. Morvillo Falcone" di Brindisi, penultimo concerto della stagione concertistica "BrindisiClassica 2021" dell'Associazione Musicale "Nino Rota: in scena lo straordinario Trio composto da Francesca Salvemini al flauto, Fabio De Leonardis al violoncello e Roberto De Leonardis al pianoforte, tutti docenti del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli.

Il concerto inizia con il Trio n. 7 in sol maggiore K564 di Mozart, giudicato il più "leggiadro e intriso di luminosa poeticità" tra gli otto scritti dal grande compositore salisburghese; seguirà il Trio per flauto, cello e piano, scritto nel 1944 dall'eclettico compositore ceco Bohuslav Martinù e, infine, il Trio in sol minore per pianoforte, flauto e violoncello op. 63 di Carl Maria von Weber, considerato il migliore tra quelli composti in questo genere dal grande compositore tedesco.

Francesca Salvemini, vincitrice del prestigioso Prix de Perfectionnement et Virtuosité, conseguito al Conservatorio Superiore di Ginevra sotto la guida del grande flautista Maxence Larrieu, vanta oltre seicento concerti in sale e teatri di massimo prestigio in ogni parte del mondo e collaborazioni con artisti e orchestre ai massimi livelli; Fabio De Leonardis, brillante violoncellista, perfezionatosi con Sergio Patria e Arturo Bonucci, annovera tantissime collaborazioni con orchestre e direttori di chiara fama e tournée con artisti quali L. Pavarotti, J. Carreras e P. Domingo; Roberto De Leonardis, diplomato in pianoforte con lode e menzione, si è perfezionato con Benedetto Lupo, Aldo Ciccolini e altri insigni Maestri; il suo curriculum artistico comprende, accanto a un’eccellente attività concertistica, esperienze di maestro sostituto e preparatore di artisti lirici, incarichi di Direzione Artistica, di organizzazione di festival e rassegne, pubblicazioni, registrazioni radiotelevisive e incisioni. Dal 2015 è Direttore Artistico del Conservatorio di Musica “N. Rota” di Monopoli.