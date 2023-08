“Trio Felix” in piazza Duomo con le note dei grandi classici

BRINDISI - Dopo la bellissima alba in musica di domenica scorsa, “Verdi in Città” torna venerdì 11 agosto con un nuovo appuntamento musicale: il “Trio Felix” - composto da Marilena Gaudio (soprano), Giacomo Piepoli (clarinetto) e Flavio Peconio (pianoforte) - sarà in scena alle ore 21 in piazza Duomo a Brindisi, di fronte al Museo archeologico “Francesco Ribezzo”. L’ingresso è libero.

Il programma della serata compie “un viaggio” - non solo geografico e storico ma anche nell’universo dell’anima - dalle atmosfere bucoliche della Germania di Kreutzer e Kalliwoda al tango di Piazzolla fino ad estratti d’opera di Giacomo Puccini, con celebri arie da “Madama Butterfly”, “La bohème” e “Tosca”. Secondo le istruzioni del compositore, nell’intermezzo “Always Smaller”, fantasia umoristica del tedesco Adolf Schreiner, il clarinettista smonta gradualmente lo strumento partendo dalla campana fino a suonare solo sulla canna. Ma accanto a brani classici ci saranno anche le canzoni della tradizione partenopea con “I’ te vurria vasà” di Eduardo Di Capua e “Reginella” di Libero Bovio e Gaetano Lama.

I protagonisti della scena sono tutti musicisti pugliesi di grande talento. Il soprano Marilena Gaudio, diplomata in canto a 21 anni presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, nel 1994 entra a far parte dell’accademia di Katia Ricciarelli e nello stesso anno vince il Concorso Internazionale Città di Barletta - che la impegna in numerosi concerti con pianoforte e orchestra - e per il Festival Internazionale d’Organo esegue in prima assoluta la Messa di Leonardo Leo, diretta dal maestro Donato Di Palma. Il soprano svolge attività concertistica e operistica che l’hanno vista vestire i ruoli di Violetta, Tosca, Cio Cio-san, Mimì, Musetta, Micaela, Anna Glavary, Valencienne, Lucia di Lammermoor e Adina in “Elisir d’amore”.

Al clarinetto Giacomo Piepoli, diplomato al Conservatorio di Bari, in continuo aggiornamento con clarinettisti di fama mondiale, tra cui Romain Guyot, Milan Rericha, Vincenzo Paci, Francesco Defronzo, Fabrizio Meloni e Gabriele Mirabassi. Da dicembre 2013 è primo clarinetto stabile dell’orchestra “Filarmonica Pugliese” diretta dal M° Giovanni Minafra, di cui è anche direttore artistico.

A completare il trio è Flavio Peconio al pianoforte. Anche lui proveniente dalla prestigiosa scuola barese, si esibisce da solista per importanti associazioni musicali in Italia, Europa (Belgio, Germania, Spagna, Polonia) e Stati Uniti (Oregon, California, Texas e Florida), ottenendo sempre unanimi consensi dal pubblico e dalla critica. Insegna pianoforte principale presso il Conservatorio “Niccolò Piccini” di Bari.

Il concerto del “Trio Felix” fa parte della rassegna “Verdi in Città”, minicartellone estivo organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Nuova Fondazione Teatro Verdi con il sostegno di Enel in qualità di main sponsor e la partecipazione del Museo archeologico “Francesco Ribezzo”.