Walt Disney's Music Land: il pianista Arturo Stàlteri da Alice's WoW

BRINDISI - Un evento musicale da Alice's WoW di Alice Caroppo, un negozio di giocattoli con uno stile inglese e dall'atmosfera un po' retro inaugurato circa tre mesi fa nel cuore di Brindisi, in vico Sacramento, 7. Oltre a essere un negozio di vendita al dettaglio di giocattoli provenienti da tutto il mondo, al suo interno ha anche una piccolo bakery caffè dove gustare ottimi dolcetti artigianali prodotti da Gilgia Pastry. Inoltre è uno spazio espositivo per accogliere attività ed eventi rivolti a grandi e naturalmente ai bambini. Arturo Stàlteri suonerà un antico pianoforte presente all'interno del negozio, precisamente uno splendido Steinberg del 1925.

Arturo Stàlteri è un eccellente pianista e compositore romano, si definisce un "post-minimalista romantico"; ama tra gli altri Wim Mertens, Fryderyk Chopin, Claude Debussy, Ry?ichi Sakamoto, Terry Riley, Philip Glass , Brian Eno, Sigur Ròs e ovviamente gli intramontabili Rolling Stones. Il repertorio proposto da Alice's Wow sarà ispirato alle sognanti colonne sonore dei classici Disney. "Campanellino" diffonderà la sua polvere magica e come per incanto la note di Arturo evocheranno personaggi a noi cari: Mary Poppins, Cenerentola, Lilli e il vagabondo, Pinocchio e tanti altri. Una serata emozionante adatta a grandi e bambini.

Gli esordi discografici di Stàlteri risalgono al 1974,anno in cui a Roma fonda, con il polistrumentista Gaio Chiocchio, il gruppo rock progressivo Pierrot Lunaire. Nel corso della sua incredibile carriera internazionale, ha avuto numerose collaborazioni e sodalizi artistici con Rino Gaetano, Grazia De Michele e tanti altri. Ha composto e interpretato colonne sonore per il regista Carlo Verdone e per molti spettacoli teatrali. Ha partecipato in qualità di conduttore e musicista al primo programma televisivo culturale di Franco Battiato e Manlio Sgalambro dal titolo Bitte, keine Réclame, andato in onda nel dicembre 2004. Questi sono solo alcuni dei cenni biografici e discografici. E' possibile approfondire al seguente link.

Il costo dell' evento è di 7 euro (i bambini entrano gratis). Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3496164155. A merenda con Trilly: per i bambini e le bambine dalle 18:30 alle 19:15 ci sarà la possibilità di incontrare Trilly e di fare una gustosa merenda a tema Disney con la fatina di Peter Pan prima del concerto (la merenda è gratuita per i bambini che parteciperanno all'evento).