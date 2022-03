“Così creativa…Storie narrate con le note”: I Casanova a Yeahjasi Spazio Musica

Nuovo appuntamento con “Così creativa…Storie narrate con le note”, la rassegna racconto dedicata alla scena artistica brindisina curata da Marco Greco. Venerdi 1 aprile alle 18.30, presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, all’interno dell’Ex Convento Santa Chiara, saranno ospiti I Casanova. Negli anni ’60 I Casanova furono il complesso adolescente più celebre a Brindisi. La loro storia nacque in un piccolo scantinato di via Montenegro, riuscendo a conquistare simpatia e molta popolarità, anche per la giovanissima età dei componenti. I Casanova erano composti da Marco Sciarra (batteria e voce), Marcellino Sammarco (basso e voce), Ernesto Centonze (chitarra solista e voce), Patrizio Margherito (chitarra ritmica e voce).

Tra i riconoscimenti ricevuti, I Casanova furono premiati al Festival dell’Uva e del Vino dall’Ente Provinciale del Turismo di Brindisi, e risultarono al primo posto ad una competizione canora dedicata alle nuove voci, presentata dal celebre conduttore televisivo Silvio Noto. I Casanova superarono una audizione per la casa discografica Rca ma l’invito di trasferirsi a Roma per affinare la tecnica e incidere dischi portò i genitori a declinare quella incredibile occasione.

In quegli anni, grazie ai Casanova, molti ragazzi iniziarono ad avvicinarsi a uno strumento e a formare piccoli complessi musicali. La fama de I Casanova è stata tramandata nel corso degli anni in tutti gli ambienti artistici della città. “Così creativa…Storie narrate con le note” si terrà venerdi 1 aprile alle 18.30, presso Yeahjsi Brindisi Spazio Musica, Ex Convento Santa Chiara, via S:Chiara 2. Ingresso gratuito con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.