Torna il Concerto di Natale con il coro giovanile "Domenico Savio"

BRINDISI - Torna il "Concerto di Natale" all'Oratorio Centro Giovanile dei Salesiani di Brindisi. Il prossimo 22 dicembre alle ore 19:30 il teatro Don Bosco (sito in via Appia 195), vedrà protagonisti il coro polifonico "Domenico Savio" e un ensemble orchestrale formata da diversi ragazzi del territorio. Il coro nasce in piena pandemia grazie al desiderio di alcuni giovani e adulti che hanno voluto mettersi in gioco, provando ad intravedere quella luce infondo al tunnel in un periodo difficile e buio. Occasione imperdibile che scalderà i cuori di ognuno attraverso alcuni canti classici natalizi e contemporanei, interpretati ed eseguiti unicamente da talenti giovanili. Il grande Santo don Bosco diceva infatti, che “Un Oratorio senza musica è come un corpo senza anima”, ed è proprio questo l'obiettivo, quello di trascorrere qualche ora in compagnia di buona musica riscoprendo il vero senso e la vera magia del Natale.