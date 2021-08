Mesagne, Vasco Rossi tribute band 25 agosto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 25/08/2021 al 25/08/2021 solo domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

MESAGNE- Atmosfere e suoni rock per mercoledì 25 agosto: la tribute band Fronte del Blasco di Vasco Rossi infiammerà piazza Orsini del Balzo presso il locale GolosOasi. Gli eventi estivi organizzati da Gianluca Dellomonaco sono una certezza per le vostre serate. Per info e prenotazioni, numero 3470554701.