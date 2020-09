Il conduttore radiofonico e televisivo Federico Quaranta presenta il suo libro a Ceglie

CEGLIE MESSAPICA - “Terra – Riscoprire le nostre origini per costruire un futuro migliore” è il titolo dell’ultimo libro di Federico Quaranta che l’autore presenterà domani, giovedì 10 settembre a Ceglie Messapica. L’appuntamento è alle ore 19 nel giardino del Ristorante “Antonella Ricci e Vinod Sookar

Un volume che “ripercorre luoghi, scelte e storie di uomini e donne quotidianamente impegnati nella terra d’Italia. Edito da Sperling & Kupfer, il libro del conduttore radiofonico e televisivo, racconta storie di uomini e donne che hanno rifiutato di abbandonare i luoghi di origine, i mestieri antichi, la coltivazione di piante locali poco richieste o l’allevamento delle specie autoctone, e hanno scelto di restare e valorizzare secoli di conoscenza.

Federico Quaranta, che si definisce “cantastorie del cibo”, dal 2003 conduce con Tinto il programma “Decanter” su Radio2 per gli appassionati di territorio e buona tavola. Ha affiancato Antonella Clerici a “La prova del cuoco” ed è stato alla guida di Linea Verde Estate nel 2017 e nel 2018, e Linea Verde Domenica nell’edizione 2018/19. Quest’estate ha proposto “Linea Verde Radici”, un viaggio estivo tra le principali località d’Italia alla riscoperta del territorio, del tessuto industriale e produttivo messo duramente alla prova dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Introdotto dal giornalista Carlo Amatori, non sarà la solita presentazione di un libro, ma un vero e proprio monologo, una narrazione che accompagnerà ad affacciarsi sui tanti panorami che Federico Quaranta ha contemplato in questi anni, consolidando ogni volta l’amore per la sua terra e per il suo lavoro. Ingresso riservato a inviti per le restrizioni Covid-19