Contributi per sostituzione impianti di riscaldamento a biomassa: incontro pubblico

TORCHIAROLO - Lunedì 24 giugno, alle ore 10, presso la sala consiliare del Comune di Torchiarolo si terrà un incontro pubblico sul tema dei contributi regionali riconosciuti al Comune per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a biomassa, alla presenza di rappresentanti della Regione Puglia, di Arpa, dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali e degli operatori del settore.

Il Comune di Torchiarolo è sottoposto, da tempo, a un piano di risanamento della qualità dell’aria da parte della Regione Puglia - ai sensi della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/05/2008 relativa alla qualità dell’aria e dell’ambiente e per un’aria più pulita in Europa - per via degli alti livelli di Pm10 registrati dalla centralina di controllo posta in via Don Minzoni.

La Regione Puglia ha stabilito che nei comuni nei quali insorgano criticità correlabili, in tutto o in parte, all’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse in relazione al rispetto dei valori limite di cui al D.lgs. 155/2010 e ss.mm. ii. si debbano applicare misure finalizzate a preservare la qualità dell’aria.

Dopo una serie di incontri tematici con La Regione Puglia e l’Arpa, il Comune di Torchiarolo è riuscito ad ottenere il riconoscimento di fondi Regionali per la sostituzione di generatori di calore obsoleti. Con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 2 maggio 2024, pubblicata sul Burp n. 38 del 9 maggio 2024, è stato approvato l'avviso pubblico per il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni di Francavilla Fontana e Torchiarolo, finalizzato all'erogazione di contributi per la sostituzione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa e camini aperti.

I soggetti richiedenti devono aver sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2023 la scheda contratto con il Gse. Le domande potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Burp (9 maggio 2024) e fino al 9 dicembre 2024. Sono ammissibili anche le richieste di contributo integrativo regionale relativamente ad interventi di sostituzione presentati e realizzati successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso Regionale in esame.

Il Contributo Regionale è pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal Gse ed integra il contributo del Conto Termico 2.0. La partecipazione all’evento è aperta ai residenti del comune di Torchiarolo, ai tecnici del settore, a fornitori ed installatori di generatori.

