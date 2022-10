Il tour di "Cultourando": "Una finestra sulla cultura e non solo"

Riceviamo e pubblichiamo da Giulia Cesaria, presidente della giuria di Base del Premio letterario Maria Cristina di Savoia Brindisi



La rassegna "Cultourando" ideata dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Brindisi ha dato il via al Tour dedicato agli artisti, agli scrittori, ai musicisti, agli imprenditori, da incontrare sul posto di lavoro, per condividere la loro creatività ed il loro modus operandi. Ieri (17 ottobre) primo Tour.

Tutti a bordo per questo viaggio ricco di cultura – Capolinea "Laboratorio galleria d'arte Rossonardelli" per conoscere lo stimato e quotato artista Pino Nardelli. L' artista pluripremiato si è raccontato, dando spazio alla sua innata creatività, spontanea ed immediata, dove le tecniche usate vengono sopraffatte da un fiume in piena di emozioni.

Le sue opere apprezzate in tutto il mondo, anche da critici di rilievo e personalità dello spettacolo, hanno incantato i presenti, tra cui alcune studentesse, che hanno risposto con entusiasmo all'invito di questo primo viaggio culturale. La signorile e raffinata accoglienza hanno reso l'incontro piacevole, ricco di spunti interculturali in cui ognuno si è ritrovato nel sentire dell'altro, in armonia con il mondo circostante.

Il Convegno ringrazia ancora il bravissimo Pino Nardelli, per il dono della sua arte. Si ringrazia la Presidente del Convegno Mcs di Brindisi e Delegata regionale Aloisia Lamberti, per aver creduto e credere molto in questa rassegna.