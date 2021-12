Concerto di Natale a cura della Corale Giovanile “Domenico Savio"

BRINDISI - La Corale Giovanile “Domenico Savio” per celebrare le festività natalizie si esibirà giovedì 30 dicembre in un Concerto di Natale che si terrà presso il Teatro “Don Bosco” di Brindisi, in via Appia 193.

La Corale, formata dai giovani dell’oratorio salesiano, eseguirà alcuni celebri canti appartenenti alla tradizione natalizia, da Adeste fideles a Oh Happy Day a Tu scendi dalle stelle.

L’ingresso al concerto sarà libero sino ad esaurimento posti e sarà consentito con Green Pass rafforzato e mascherine di tipo Ffp2, secondo le normative vigenti. Apertura del teatro alle ore 19.30. Sipario ore 20.