“Crescere in Rete” per scoprire talenti e passioni: appuntamento a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Hai dei talenti e vorresti scoprirne altri? Domenica 9 giugno, dalle 16:00 alle 20:00, avrai l’opportunità di farlo partecipando a “Crescere in Rete” presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica. Questo evento gratuito, promosso nell’ambito del progetto Galattica, ti permetterà di esplorare nuove passioni e stimolare la tua creatività. Non perdere l’occasione.

L’obiettivo di “Crescere in Rete” è quello di creare un canale di scambio tra le diverse generazioni, dando ai più giovani l’opportunità di scoprire nuovi talenti e passioni.Questo evento nasce dalla collaborazione delle associazioni cegliesi e dei giovani del territorio, che, guidati da Mirko Lodedo e Giulio Ferretto, in questi mesi hanno lavorato a stretto contatto per organizzare questa iniziativa, perseguendo un obiettivo comune: permettere ai più giovani di conoscere nuove passioni e talenti, mostrando le differenti tecniche nelle quali si distinguono i gruppi associativi, che con passione portano avanti tradizioni antiche e non solo.

Le porte della Med Cooking School – che è Nodo del progetto Galattica a Ceglie Messapica – si aprono alla comunità giovanile e alla cittadinanza tutta. Domenica 9 giugno nella sede, in via Giuseppe Elia 1, ci saranno diversi artisti all’opera, spazi per parlare e sperimentare alla scoperta di diverse tecniche come il ricamo, la lavorazione del legno, la carta fatta a mano e la rilegatura giapponese.

Galattica, il progetto regionale a cura della sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e Arti, realizzato dall’amministrazione comunale di Ceglie Messapica, prosegue a passo spedito nella città con tante opportunità per i giovani. La partecipazione è gratuita. L’invito è esteso a tutta la comunità giovanile e alla cittadinanza tutta.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui