“24 Scatti Bike” mostra fotografica internazionale

CEGLIE MESSAPICA - Dopo l'anteprima al Museo Civico di Bari, sbarca al Maac di Ceglie Messapica la mostra fotografica internazionale "24 Scatti Bike" dedicata al rapporto che lega l'uomo alla bicicletta

Le fotografie vincitrici della dodicesima edizione del concorso fotografico internazionale "24 Scatti Bike" saranno in esposizione al Maac, Museo archeologico e di arte contemporanea di Ceglie Messapica (Br), dal 24 giugno al 9 luglio. Si tratta di una serie di scatti con i quali i fotografi hanno affrontato in maniera documentaristica e a volte introspettiva il tema del rapporto che lega l'uomo e la bicicletta nella vita quotidiana ma anche in situazioni eccezionali. Un viaggio nel mondo contemporaneo nel quale il corpo umano è sempre in sella a una bicicletta, per raggiungere il posto di lavoro in Asia, per protestare negli Stati Uniti o per partecipare a un'incredibile processione nel cuore del Mediterraneo. Questi tutti i nomi e la nazionalità dei fotografi: Amitava Chandra (India), Ankhi Marik (India), Anna Manoukian (Armenia), Chinmoy Biswas (India), Damiano Pignatti (Italia),Daniel Cilia (Malta), Eduardo Seastres (Filippine), Evgeniya Cherentaeva (Russia), Gabriel Mieles Guzmán (Ecuador), Jahnae' Hatter (Usa), Jeffrey De Keyser (Belgio), Juan Obando (Colombia),Jukka Heinovirta (Finlandia), Katie Ehrlich (Usa), Lisa Buchanan (Usa), Elias (Usa), Marwa Ibrahim Sakr (Egitto), Miguel Zambrano (Venezuela), Natalia Kaliagina (Russia), Nicole Weiss (Usa), Nurlan Tahirli (Azerbaijan), Olga Volodina (Bulgaria), Polina Nasedkina (Olanda), Tatiana Sanina (Armenia). La cover dell'evento è stata realizzata dalla fotografa casertana Ines Di Biasio. L'esposizione è organizzata dall'Associazione culturale Aeneis 2000 e curata dal giornalista free lance Vincenzo De Leonardis, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Ceglie Messapica. «Il connubio fra arte e bicicletta è sicuramente vincente e crea interesse sia fra gli appassionati della fotografia e sia delle due ruote», spiega Antonello Laveneziana, assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Ceglie Messapica che poi aggiunge: «La mostra vuole essere anche anche uno stimolo per usare sempre di più la bicicletta a discapito dei veicoli a motore» "24 Scatti Bike", che si svolge in collaborazione anche con Puglia Bici e Futuro e l'Associazione Bari Motivation Bike, potrà essere visitata, gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 21:00. Info: +39 0831 376123

