“8 marzo. Storie di donne” al via la mostra “Libere”

FRANCAVILLA FONTANA - Il 27 febbraio alle 18.30 nella Sala Belvedere di Castello Imperiali ha preso il via il cartellone “8 marzo. Storie di donne” promosso dalla Commissione Pari Opportunità di Francavilla Fontana in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne.

Il primo appuntamento della rassegna è stato all’insegna dell’arte con l’inaugurazione della mostra personale “Libere - ritratti e rappresentazioni di donne capaci di libertà” dell’artista Laura Scalera che resterà aperta fino al 13 marzo prossimo. All’inaugurazione ha preso parte oltre all’autrice, il sindaco Antonello Denuzzo, l’assessore Sergio Tatarano, la presidente della Commissione PO Tiziana Fino e Roberta Resta della Commissione Pari Opportunità.

Il percorso ideato da Laura Scalera è ispirato all’attivista egiziana Sarah Hijazi che, prima di suicidarsi il 14 giugno del 2020, lanciò al mondo la sua ultima riflessione: “il cielo è migliore della terra e io voglio il cielo”. La ricerca del cielo diventa nella visione dell’artista il filo conduttore che accomuna le 18 donne ritratte che nella loro vita hanno lottato o lottano contro pregiudizi, paure e stereotipi per definire il proprio posto nel mondo.

La mostra si trasforma così in un viaggio intorno al mondo dei diritti negati e diventa uno strumento per rivendicare l’inviolabilità della persona umana.

La routine dei diritti violati si scontra spesso contro il muro dell’indifferenza che si rafforza nella non conoscenza delle realtà anche a noi molto vicine. Per questa ragione la Commissione PO ha chiesto a Maria Luana Garofoli di raccontare la sua esperienza a bordo delle navi quarantena che ogni giorno corrono in soccorso dei migranti per salvare vite umane.

“Nel primo appuntamento con la rassegna – spiega la Presidente della Commissione Pari Opportunità Tiziana Fino – utilizzeremo diversi linguaggi per raccontare le violenze, le umiliazioni e le minacce con cui le donne sono costrette a convivere. Lo facciamo in uno scenario internazionale caratterizzato dal ritorno della guerra nella nostra Europa con una lunga scia di sangue che non può lasciarci indifferenti. Ognuno di noi può essere ambasciatore di pace e di fratellanza o sorellanza. Tutto sta nel decidere da che parte schierarsi. La Commissione PO di Francavilla Fontana ha scelto la parte dei più deboli e faremo il possibile per raccontare e testimoniare.”

La rassegna è patrocinata dall’Amministrazione Comunale e realizzata in collaborazione con le associazioni Inner Wheel – Terre degli Imperiali e Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia.

La partecipazione agli eventi è gratuita e consentita nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.