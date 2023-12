A Borgo Egnazia, si vive l’atmosfera delle feste nel calore della tradizione pugliese

FASANO – Un ricco calendario di appuntamenti accoglierà coloro che vorranno vivere la magia delle Feste a Borgo Egnazia, celebrando la tradizione pugliese nel periodo più affascinante dell’anno.

I Mercatini di Natale animeranno la Piazza del Borgo, ogni weekend fino al 28 dicembre, e offriranno la possibilità di riscoprire i mestieri di un tempo e l’artigianato pugliese. Il 9 dicembre dalle ore 19.30 si terrà la festa del Borgo “Vitigni e Vignaioli”, una serata dedicata alla cultura enogastronomica locale, raccontata da viticoltori storici e produttori dalle etichette inedite, attraverso una degustazione di vini provenienti da vitigni tradizionali. Per assaporare il calore e la magia dei giorni di festa, Borgo Egnazia propone: il 24 dicembre, la Cena della Vigilia da trascorrere in famiglia nella suggestiva atmosfera del Porticato di Borgo Egnazia, a due passi dai mercatini natalizi in Piazza; il pranzo di Natale al Ristorante Due Camini con un menù che onora la tradizione pugliese reinterpretata dallo Chef Domingo Schingaro; il 26 dicembre, i panzerotti pugliesi saranno i protagonisti del giorno di Santo Stefano, insieme all’immancabile pizza del Borgo, immersi nell’affascinante atmosfera del Ristorante La Frasca.

Per chi decide di trascorrere il Capodanno al Borgo, ci sono tre diverse proposte per dare il benvenuto al nuovo anno: Capodanno in Famiglia con un aperitivo nel Cortile di Borgo Egnazia, seguito da una cena con menù tradizionale, musiche e danze popolari; Capodanno Stellato per immergersi nei sapori ricercati della cucina del Due Camini; Capodanno in Fiore con un aperitivo presso il Porticato seguito da una cena nell'Arena del Borgo, avvolti dall'incantevole atmosfera di un giardino in fiore. Per scoprire il calendario degli eventi: https://pages.borgoegnazia.it/eventi-in-programma/

BORGO EGNAZIA - In poco più di dieci anni Borgo Egnazia ha conquistato una posizione unica come destinazione turistica di alto livello, diventando un'icona dell'ospitalità pugliese in tutto il mondo. Dal 2010 propone un diverso concetto di ospitalità e benessere, basato sulla cultura secolare del territorio e sull’interpretazione visionaria e contemporanea della tradizione. Qui tutto contribuisce alla ricerca di un nuovo equilibrio psicofisico e di una rinnovata felicità, tra esperienze su misura e servizi di altissimo livello, avvolti dal calore dell’accoglienza pugliese. Borgo Egnazia è stato recentemente inserito nella classifica dei migliori 50 hotel del mondo (The World’s 50 Best Hotels 2023).