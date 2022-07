A Campo di Mare Gershwin & Piazzolla «on the beach», concerto al tramonto

SAN PIETRO VERNOTICO - Domenica 3 luglio, alle ore 19.30, il musicista pugliese Rosario Mastroserio è ospite a San Pietro Vernotico del festival itinerante Piano Lab organizzato dall’associazione La Ghironda con la collaborazione di Marangi Strumenti Musicali e la Steinway & Sons. Sulla spiaggia Campo di Mare Mastroserio terrà un concerto al tramonto (e a ingresso libero) dedicato proprio all’autore della «Rhapsody in blue» e al padre del «tango nuevo», del quale quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa: un concerto ricco di musica e aneddoti, raccontati con dovizia di particolari dal musicista foggiano, che anche col gruppo Four for Tango in passato ha contribuito alla diffusione su scala internazionale di Astor Piazzolla, compositore argentino di origini pugliesi.

In questo recital Mastroserio presenta una «trattazione» elaborata sia della musica di Gershwin che di Piazzolla, non lontana da una visione jazzistico-improvvisativa di particolare ed originale fattura. E se nel primo è facile ascoltare le influenze del blues e della musica afro-americana, nel secondo si possono sentire i rimandi a Bach, Bartok, Stravinskij e Ravel, compositori che vengono evocati tra le righe delle musiche di Piazzolla con uno stile colto e popolare al tempo stesso. Segni caratteristici del «pensiero triste che si balla» reso musica da concerto dal maestro di Mar del Plata che, con quel suo stile riconoscibilissimo e una dimensione artistica personale, rese un’altra cosa il tango tradizionale di Carlos Gardel e Osvaldo Pugliese.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Pietro Vernotico, il Fai Scuola Italia e l’Istituto di istruzione secondaria superiore Ferraris-De Marco-Valzani di Brindisi i cui studenti, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro realizzato con La Ghironda, hanno preparato per il pubblico delle schede di presentazione del luogo nel quale si terrà il concerto.

Ingresso libero. Info pianolab.me - 080.4301150.