A Erchie divertimento e irriverenza con i Gem Boy

ERCHIE - Giovedì 25 agosto, alle ore 22 in Piazza Umberto I ad Erchie, arriva la band più divertente ed irriverente che ci sia: i Gem Boy. Preparatevi a ridere e a divertirvi in una serata dell’estate ercolana che sta coinvolgendo diverse famiglie. Una serata diversa per rivivere 30 anni di parodie e risate in uno spettacolo sopra le righe che ci riporta alla spensieratezza della gioventù. I Gem Boy sono un gruppo musicale rock demenziale italiano, originario di Bologna. La band è famosa per la creazione di cover parodistiche di canzoni famose, con riscrittura dei testi, trattando temi quali il sesso e la poca credibilità dei cartoni animati. Un evento da non perdere per trascorrere una serata all’aperto.