A Latiano appuntamento con la Fera 2022

LATIANO - Si concluderanno domenica 2 ottobre a Latiano gli appuntamenti del calendario de La Fera.

Dal 1866, La Fera, saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione.

I prossimi appuntamenti: Sabato 1 Ottobre, alle 18 apertura degli stand fieristici in Via Roma; alle 20:30 in Piazza Umberto I° cerimonia di consegna del Premio Città di Latiano e, a seguire, concerto con accesso gratuito dei Sud Sound System.

Domenica 2 ottobre, giornata clou de La Fera: dalle 7.00 in viale Aldo Moro e in via Martin Luther King arriverà l’attesa fiera mercatale;

Dalle 08:30 alle 13:30, spazio anche alla salute con la “Giornata della Prevenzione Cardiologica” in Largo Eugenio Sarli.

Dalle 12.00 alle 16.00 in Piazza Umberto I° “Sagra ti li Stacchioddi” a cura della Pro Loco.

In occasione de La Fera, come ogni anno, si dà la possibilità di visitare gratuitamente, delle 16:00 alle 18:30, il Parco Archeologico Muro Tenente.

Alle 20:30 in Largo Eugenio Sarli, a partire dalle 20:30 musica con i Mistura Louca.

Il calendario degli appuntamenti de La Fera è a cura dall’Amministrazione Comunale di Latiano - Assessorato alle Attività Produttive con il patrocinio della Regione Puglia in collaborazione con la Pro Loco, diverse associazioni della città e con la media partnership di Idea Radio.

La Fera – Premio citta’ di Latiano

Tradizione, cultura, gusto ma anche giusto riconoscimento per l’impegno volto alla crescita e alla promozione del territorio. Da qualche anno a questa parte, l’appuntamento con La Fera è diventato l’occasione per conferire il giusto riconoscimento ad aziende e personalità che si sono distinte per il loro operato.

L’appuntamento è in programma sabato 1 ottobre alle 20:30 in Piazza Umberto Primo. A ritirare il Premio Città di Latiano dalle mani del sindaco Cosimo Maiorano e dell’assessore alle Attività Produttive Mauro Vitale sarà l’azienda Il Messape fondata nel 2016 da Giovanni Guarini e Roberto Erwin Caforio. I due giovani, insieme ad altri collaboratori, nella consapevolezza dei rischi ambientali del nostro pianeta, hanno sviluppato un modello di apicoltura sostenibile privilegiando tecniche apistiche orientate al massimo benessere delle api e del territorio.

Il Messape promuove e sviluppa la pratica dell’apicoltura, attraverso un approccio innovativo, coinvolgendo le comunità locali per creare “spazi a misura d’ape”.

Nella serata della vigilia de la Fera un riconoscimento di particolare merito anche per Donato Valente; cegliese, già Consigliere generale della Fondazione Fiera Internazionale di Milano è stato nominato Membro del Comitato esecutivo dello stesso ente per il triennio 2022/2024.

Nomine di prestigio per Valente, considerato che la Fondazione Fiera Milano ha trainato, negli anni, il sistema industriale del nostro paese, diffondendo il Made in Italy nel mondo.

Giovanni Palazzo invece verrà premiato in rappresentanza di tutti gli emigrati latianesi.

Palazzo, porta in giro per il mondo l’amore per la sua terra anche attraverso una ricchissima collezione filatelica che abbraccia le emissioni italiane dallo sbarco alleato in Sicilia del 1943 fino alle emissioni della Repubblica Italiana del 1961.

Condurrà la serata Betty schiavone, Direttore Artistico di Idea Radio.

La Fera è un evento a cura della Città di Latiano – Assessorato alle attività produttive in collaborazione con la Pro Loco, diverse associazioni, e con il patrocinio della Regione Puglia. Media Partner Idea Radio.