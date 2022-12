A Latiano torna la Pettolata dell’Immacolata

LATIANO - La Pettolata è una tradizione che la locale associazione Pro Loco, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, rinnova di anno in anno in occasione della solennità dell’Immacolata. L’evento si svolgerà giovedì 8 dicembre a partire dalle 18 presso il Museo delle Arti e Tradizioni di Puglia, in via S. Margherita 91.

L’appuntamento è un’occasione per prendere parte ad un momento di gioia e di aggregazione in procinto delle festività natalizie attese soprattutto dai più piccoli.

Questi ultimi avranno un ampio spazio a loro dedicato con la narrazione di storie del tempo passato: li Cunti della tradizione, allo scopo di stimolare la loro curiosità e fantasia.

Coccolati dal gusto avvolgente della tradizionale pettola, un impasto lievitato di acqua e farina e fritto a forma di pallina in olio locale, tutti i partecipanti accompagnati da un buon bicchiere di vino respireranno il profumo del Natale che sta per arrivare, fatto di tavolate con cibi caratteristici e soprattutto dalla voglia di stare insieme. Ad animare la serata vi sarà il Circolo Mandolinistico “In punta di plettro” di Francavilla Fontana.