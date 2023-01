A “LibriAmo…tra le Masserie” Massimo Giletti e “Le dannate”

Prezzo non disponibile

FASANO - Si terrà martedì 24 gennaio, alle ore 19.30, nella cornice di Masseria Torre Coccaro, l’ottavo e penultimo appuntamento di “LibriAmo…tra le masserie”, seconda edizione della rassegna organizzata dal Mondadori Point di Fasano di Laura De Mola.

Protagonista il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, accompagnato dal direttore di Affari Italiani Angelo Perrino. Il giornalista torinese dialogherà col pubblico per presentare il suo primo libro , “Le dannate. Storia delle sorelle Napoli che non si arrendono alla mafia”, edito Mondadori, dove parla della vicenda delle sorelle Napoli, una delle principali inchieste condotte sul programma di LA7 “Non è l'Arena”.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 080 5672761 oppure rivolgersi al Mondadori Point in via Roma, 29.

Si avvisa, inoltre, che l’ultimo appuntamento della rassegna si terrà sabato 28 gennaio, alle ore 19:30, al Teatro Sociale di Fasano, vedrà protagonista Alessandro Daniele, figlio del grande Pino, e autore di “Pino Daniele. «Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce»”, edito Rai Libri, che proporrà inoltre le musiche del papà.