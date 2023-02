“A-moto: sound postures” per SuD.anza 2023

intero: 10 euro ridotto under 25, insegnanti e allievi/e di scuole di danza: 5 euro

FASANO - Per SuD.anza 2023, la prima rassegna di danza contemporanea voluta dal Comune di Fasano e realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, giovedì 2 marzo va in scena sul palco del Teatro Sociale lo spettacolo “A-Moto: Sound Postures”, della compagnia Eleina D. (sipario ore 21.00).

Dalle attività di sonificazione svolte nell'ambito del progetto Sound of Sciences (sosteam.org) è nata una preziosa collaborazione con la compagnia di danza del coreografo Vito Cassano e il compositore Roberto Re David. Cristalli, equilibri e processi fisico chimici diventano suono e gesto attraverso codici di conversione utilizzati in modo statico e dinamico. Con lo spettacolo A-MOTO: Sound Postures la Scienza diventa emozione.

A – MOTO

Sound Postures

consulenza scientifica, conduction, sax alto Giacomo Eramo

piano, live electronics Roberto Re David

danza Erica Di Carlo, Antonella Piazzolla, Roberto Vitelli

video Alberto Mocellin

coreografia VITO CASSANO

Biglietti:

intero: 10 euro

ridotto under 25, insegnanti e allievi/e di scuole di danza: 5 euro

Botteghino e modalità di vendita:

I biglietti interi saranno acquistabili anche on line, su VivaTicket.it, a partire dalle ore 11:00 di giovedì 16 febbraio.

I biglietti ridotti saranno acquistabili solo in biglietteria, anche tramite prenotazione telefonica.

La biglietteria del Teatro Sociale sarà aperta il giorno di ogni spettacolo.

Per informazioni sulla vendita e prenotazioni telefoniche: 334 1144911

Info: www.teatropubblicopugliese.it