A Ostuni la festa del bianco, dei saperi e della partecipazione

OSTUNI – Torna la Settimana Bianca di Ostuni per riaffermare e tramandare l’antica tradizione e la cultura del bianco (la pittura a calce del centro urbano). Un programma ricco di iniziative dal 27 giugno al 3 luglio.

27 Giugno − Ore 17.00 - 20.00 Museo Civiltà preclassiche. Incontro pubblico sul tema: “La Città bianca e un centro storico da imbiancare”. Interverranno: Beniamino Farina - Presidente”Lu Scupariedde”, Michele Conte – Presidente Museo Civico di Ostuni, Prof.ssa Teresa Lococciolo – Presidente del Forum, Arch. Ilaria Pecoraro – Presidente Ass. Italia Nostra, Domenico Melpignano, consulente turismo enogastronomico e rurale, Ing. Federico Ciraci - Dirigente UTC. Modera: Alessandro Nacci - vice presidente “Lu Scupariedde.

28 Giugno − Ore 9.30 - 12.30 Centro storico, via Bixio Continelli. Progetto “Ostuni in bianco: la mia strada”. Contatto con i residenti e distribuzione questionario.

29 Giugno − Ore 9.30 - 12.30 Centro storico, via Arch. F. Zaccaria. Progetto “Ostuni in bianco: la mia strada”. Contatto con i residenti e distribuzione questionario. − Ore 18.00 – 20.00 Festa di strada. Organizzazione e programmazione dell’imbiancatura della strada e della cura degli spazi comuni.

30 giugno − Ore 9.00 - 11.00 Zona 167. Pulizia dell’area verde “Campus”. − Ore 16.00 - 17.00 Centro Storico. Incrocio Via F.Cavallo / Viale O. Quaranta. Corso base di lenitura aperto a tutti i cittadini desiderosi di apprendere l’arte della lenitura. A cura di Beniamino Farina, Presidente ”Lu Scupariedde”.

1 luglio − Ore 16.00 - 19.30 Orti storici. Giornata di pitturazione a calce di ambienti e muretti. A cura degli assegnatari e di volontari.

2 luglio − Ore 9.30 - 12.30 Orti storici periurbani. Visita guidata agli orti. Presentazione degli assegnatari e dei loro progetti. A cura di Domenico Melpignano, consulente turismo enogastronomico e rurale.

3 luglio − Ore 18.30 - 20.30 Chiesa Spirito Santo. Incontro pubblico sul tema: Orti urbani, prospettive di sviluppo dell’agricoltura sostenibile a Km. Ø e l’economia circolare. Interverranno: Beniamino Farina - Presidente “Lu Scupariedde”, Ing. Federico Ciraci - Dirigente UTC, Antonio Capriglia - Pres. Solequo coop, Felice Tanzarella - Fiduciario Slow Food. Modera: Alessandro Nacci - vice presidente “Lu Scupariedde” Esperienze sul mondo della calce e sulla lenitura con studenti di architettura de La Sapienza di Roma. Coord. Arch. Ilaria Pecoraro.

“Lu Scupariedde” è un’associazione culturale senza scopo di lucro costituita nel giugno del 2018 con l’obiettivo della riaffermazione dei valori che la cultura del “Bianco” hanno costituito e costituiscono ancora oggi per Ostuni, non a caso conosciuta con il nome di “città bianca”. In particolare, per cultura del “Bianco” l’Associazione vuol riferirsi alla puntuale “lenitura” della Terra, cioè la pittura a calce delle pareti dell’area storica urbana e, più in generale, a quel sistema di relazioni fra cittadino e territorio che ruotava intorno al mondo della calce: un sistema di valori etici e sociali che facevano della cura dello spazio privato e prossimo e del decoro dello spazio condiviso, un dovere sociale, il luogo della partecipazione attiva e responsabile alla propria comunità.

In tale ottica, l’Associazione sin dal 2019 ha deciso di dedicare una settimana dell’anno alla diffusione e comunicazione di questi obiettivi. La Settimana Bianca, quindi, è l’occasione per riscoprire le nostre radici e per recuperare il valore del comune sentire, determinante per rilanciare l’uso condiviso e collettivo dei bani comuni e per ritrovarsi partecipi nella ricerca del bene comune.

Il programma della Seconda edizione del 2022 prevede una simbiosi tra rione Terra e orti periurbani, nell’auspicio che entrambi tornino ad essere un punto di riferimento, anche identitario, per ogni ostunese e una positiva caratterizzazione per visitatori e turisti.