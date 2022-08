A San Vito la musica di Tenco e le frasi di Osho

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

SAN VITO DEI NORMANNI - Due attesi incontri con l'Autore, in questo fine settimana, a San Vito dei Normanni, nel largo di via Crispi che affaccia in piazza Leonardo Leo.



Il primo, inserito nella rassegna "Taberna Book festival" curata da Taberna Libraria, si terrà giovedì 25 agosto, alle ore 21, e vedrà protagoniste la figura e la musica di Luigi Tenco grazie alla presenza di Michele Piacentini (portavoce della famiglia Tenco) che parlerà di "Luigi Tenco e il mistero del Festival del '67".



Il secondo, inserito nel calendario di "InChiostrodEstate" confezionato dalla Amministrazione Comunale, vedrà protagonista - sabato 27 agosto alle ore 20.30 – il fenomeno mediatico che è Federico Palmaroli, autore de "Le più belle frasi di Osho". A dialogare con lui sarà il giornalista Francesco Roma.