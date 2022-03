Abitare poeticamente la città: bellezza e poetica dei luoghi e dei corpi

OSTUNI - Poesia in Azione è anche La Bellezza della Cura: progetto di formazione ed esperienza, dalle mille sfaccettature, e un sito www.labellezzadellacura.it che permette l’ascolto di tracce di poesia e musica quotidianamente. La Bellezza della cura è una metodologia originale e innovativa sperimentata in diversi luoghi di cura in Italia e all’estero, che abbina in modo sinergico tre elementi cardine: Poesia, Suoni/Musica, Voce. Un processo che lavora a diversi livelli, mentale, fisico ed emozionale e che ha come obiettivo finale quello di rivitalizzarli permettendone la loro espressione e lo stabilirsi di una relazione basata sui principi base dell’ascolto. L’11 e il 12 aprile alle 16.30, a Ostuni, un laboratorio di formazione rivolto a professionisti che vogliano arricchire ed ampliare il proprio bagaglio di conoscenze integrando il metodo la Bellezza della Cura nella propria professione. L’acquisizione del metodo è particolarmente utile per tutte le professioni di aiuto e tutti i caregiver. Il laboratorio sarà condotto da Silvana Kühtz, Susanna Crociani e Adele Nacci, e con la complicità della associazione Casa de la poesie El Cactus di Ostuni.

Per info

www.poesiainazione.it

www.labellezzadellacura.it

info@poesiainazione.it

349 5279755 (whatsapp) 3338187350 (tel e whatsapp)