Adotta un esordiente, in diretta streaming la proclamazione del vincitore

LATIANO - Martedì 5 gennaio 2021 in diretta sulla pagina facebook della Taberna Libraria di Latiano, il concorso letterario “Adotta un esordiente” vivrà l'importante momento della proclamazione del vincitore della nona edizione, conclusasi nello scorso mese di maggio e relativa all'anno scolastico 2019/2020. L’atto celebrativo, generalmente svoltosi nel corso di una serata spettacolo in teatro, era slittato più volte a causa della pandemia .

L'evento in streaming svelerà, quindi, quale opera d'esordio nel panorama letterario nazionale tra “Benevolenza cosmica” di Fabio Bacà (Edizioni Adelphi), “Niente caffè per Spinoza” di Alice Cappagli (Edizioni Einaudi) e “Tutto chiuso tranne il cielo” di Eleonora C. Caruso (Edizioni Mondadori) si è aggiudicata il primo premio.

La diretta facebook (facebook,com/taberna. librarialatiano) avrà inizio alle ore 18 e sarà condotta dal giornalista brindisino Nico Lorusso. Prevista, in collegamento, la presenza della neo presidente della commissione esaminatrice Valentina Farinaccio, del presidente del premio della critica preside Giovanni Semeraro e dei tre scrittori finalisti.