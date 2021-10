L'Affare Modigliani, crimini e misteri del pittore italiano a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - "L’Affare Modigliani" è il titolo del libro di Dania Mondini e Claudio Loiodice, edito da Chiarelettere, che sarà presentato giovedì 14 ottobre a Francavilla Fontana, presso il Castello Imperiali ( Via Municipio,4) alle ore 18.30. L’evento, promosso dall’Inner Wheel Club di Francavilla Fontana Terre degli Imperiali con la collaborazione del Rotary Club Brindisi Appia Antica, rientra nella rassegna letteraria “Donne, Cultura, Territorio”, all’interno del service pluriennale "Un Giardino da leggere", ed è patrocinato dal Comune di Francavilla Fontana.

Alla presentazione, oltre agli autori, interverrà il professore Guglielmo Cozzolino, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico “Vincenzo Lilla” di Francavilla Fontana. Il libro, è un atto di denuncia, frutto di una lunga e dettagliata inchiesta, che disegna truffe, esposizioni con quadri falsi, prolifici falsari, fondazioni nate dal nulla. Guerre intestine che ruotano attorno a critici d’arte o presunti tali e malfattori che negli ultimi decenni hanno fatto la loro fortuna legando il proprio nome a quello di Amedeo Modigliani. Mercanti disposti a tutto, il cui unico interesse è il profitto.

Opere che in poco tempo acquisiscono un valore immenso, decuplicando le stime. Un business pari ad almeno 11 miliardi di euro, che probabilmente non sarà sfuggito alla criminalità organizzata e ai riciclatori internazionali. Intorno alla figura e ai dipinti di Modigliani continuano da esattamente un secolo a intrecciarsi segreti, crimini e misteri.

Gli autori

Dania Mondini, giornalista e conduttrice Rai, è uno dei volti del Tg1 del mattino. Ha condotto rubriche economiche e notiziari per il Tg3 e per Rai News 24. Ha lavorato per quindici anni nella carta stampata, occupandosi prima di cronaca, poi di economia per “Il Messaggero”, “Ansa”, “Il Globo”, “ll Tempo”, “Il Mattino”. Claudio Loiodice, membro dell’American Society of Criminology, è stato per trent’anni ispettore della Polizia di Stato. Esperto in crimini finanziari, riciclaggio e frodi internazionali, dirige una società specializzata a Londra." La partecipazione all’evento avverrà nel rispetto delle norme anticontagio.