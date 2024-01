Ai Portici delle Teresiane Tormento & Esa chiudono il festival MusicaLucis

FASANO – Il 5 gennaio finale col botto per la terza edizione del MusicaLucis, il festival d’inverno della Valle d’Itria che, tra musica e arte, ha acceso le festività natalizie nelle città di Fasano, Locorotondo e Ostuni. L’ultimo appuntamento toccherà la città di Fasano e vedrà protagonisti due icone del rap italiano: stiamo parlando di Tormento & Esa, aka i Siamesi Brothers, insieme per un live unico che ripercorrerà alcuni momenti fondamentali dell'hip hop nostrano. Oltre a loro, ad infiammare il pubblico dei Portici delle Teresiane ci saranno D_Mind, cultore di black music, e il fasanese J.Raise, Jr., dj e produttore per Universal che spazierà dai grandi classici dell’Hip Hop fino ai confini del nu jazz, neo soul e broken beat.

Tormento & Esa, in particolare, sono tra gli ospiti di punta di questa edizione che ha visto atterrare in Valle d’Itria nomi nazionali e internazionali, tra cui General Levy, Populous, Luca De Gennaro e tanti altri. Tormento, precursore del rap in Italia, è ancora oggi un riferimento fondamentale per le nuove generazioni e ha lavorato con Tiziano Ferro, J-Ax, Guè, Marracash, Elodie, Coez, Fabri Fibra, Primo Brown, Mahmood, Stash e tanti altri. Esa, fondatore del gruppo OTR nel 1991, ha esportato il rap italiano in tutta Europa e ha lavorato con artisti come Neffa, La Pina e Antonella Ruggero.

MusicaLucis è ideato nel 2021 dall’associazione Itriae Culturae ed è stato realizzato con il sostegno del Comune di Fasano e del Comune di Ostuni, con il patrocinio gratuito del Comune di Locorotondo e con il supporto di BCC Locorotondo e Weno. Altri partner dell’evento sono: Pinto florovivavistica, Tenuta Monacelle, Ape d’Itria, Tò-aperiti e affini, Ardecuore, Caffè della Villa.

