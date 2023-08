Al Bano in mostra: una carrellata fotografica sulla vita del noto artista

CELLINO SAN MARCO - L’associazione culturale Kelainos, di Cellino San Marco organizza la mostra “…è la mia vita!” – di Albano Carrisi. La mostra sarà ospitata presso le sale del Palazzo Baronale di Cellino, in Piazza Aldo Moro, dal 7 agosto sino al 30 settembre 2023. Nata da un’idea dell’associazione Kelainos, l’evento è stata organizzato attingendo, con un mirato lavoro di ricerca, nello sconfinato archivio fotografico di Al Bano in parte già pubblicato, in parte del tutto inedito. La mostra si inserisce nei festeggiamenti per l’ottantesimo compleanno di Al Bano, concittadino, artista e testimone imperterrito delle proprie origini, della sua terra, della sua cultura, rivendicata ed esplicitata in ogni contesto, in ogni luogo del mondo. I temi scelti per la mostra – che diventano il tema filologico dell’iniziativa – spaziano – in un unicum espositivo - dalle origini e dal contesto familiare in cui Al Bano è nato e cresciuto per poi soffermarsi sulla sua lunghissima carriera di cantante, attore ed istrionico interprete della cultura popolare.

Non si tralascia ovviamente il tema del suo impegno civile per battaglie universali, anche come testimonial di istituzioni sovranazionali. Il percorso si chiude con istantanee che confermano la notorietà planetaria raggiunta dall’Artista, con foto di personaggi entrati di diritto nella storia. Capitolo a se l’esposizione di copertine di lavori discografici distribuiti in tutto il mondo. All’inaugurazione del 7 agosto alle ore 21 interverrà lo stesso Al Bano al quale l’associazione rinnova i ringraziamenti per la fiducia accordata a Kelainos nell’organizzare una mostra sulla sua persona, consentendo di penetrare negli aspetti più intimi e familiari, aprendo ancora una volta il sipario ad una vita unica, irripetibile. In occasione ed a margine dell’inaugurazione, è programmata una conferenza stampa, ore 19, nei giardini del Palazzo Baronale.