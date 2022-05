Al Castello Ducale di Ceglie Messapica arriva la mostra di Carlo Toma

CEGLIE MESSAPICA - Venerdì 20 maggio, presso il Castello Ducale, alle ore 18.15, sarà inaugurata la mostra itinerante di Carlo Toma, intitolata “Pareidolìa: guardare oltre ciò che appare”. Dopo il grande successo ottenuto a Castel Del Monte, la Mostra di Carlo Toma arriva a Ceglie Messapica e sarà visitabile fino al 2 giugno. L’evento è realizzato grazie al supporto degli sponsor e della Regione Puglia che hanno creduto nel progetto.

La Pareidolìa, “l’arte di guardare oltre ciò che appare” diviene un gioco di comunità, un esercizio didattico capace di intrattenere e diventare, attrazione culturale, esercizio dialettico, maieutica di comunità.

Quante volte ci siamo fermati a guardare una nuvola cercando di scoprire la forma di un animale o i contorni di un volto? Si tratta di un fenomeno istintivo conosciuto come pareidolìa. Carlo Toma ha utilizzato questa percezione illusoria per realizzare degli scatti fotografici su particolari di tronco d’ulivo secolare, utilizzando semplicemente uno smartphone e successivamente ha coinvolto illustratori, fumettisti e disegnatori che li hanno ricreati artisticamente. È nata così “Pareidolia: guardare oltre ciò che appare”, una mostra “magica” per tutte le età.

Forte del successo delle esposizioni nazionali ed internazionali, la mostra in questa sua ultima versione, pensata per essere allestita all’aperto o in grandi spazi, è stata realizzata grazie al sostegno della Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del programma “Custodiamo la Cultura in Puglia". L'esposizione è costituita da quindici totem bifacciali raffiguranti trenta foto della mostra di Carlo Toma, da posizionare in un percorso cittadino appropriato, per arredare una piazza, un parco, l’atrio di un castello o un chiostro, per accogliere turisti e residenti introducendoli e sensibilizzandoli, attraverso il gioco della pareidolìa, ai tratti connotativi del nostro territorio, affinando, al contempo, la loro capacità di osservazione.

I totem alti due metri saranno direttamente connessi al web attraverso un QR Code che, una volta scansionato dallo smartphone, svelerà la ricreazione artistica della foto, garantendo ai fruitori una divertente interazione sempre interessante e nuova.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Consiglio regionale ed in particolare la presidente Loredana Capone per il sostegno alla mostra e per aver individuato la nostra città come luogo di esposizione.

L’Assessore alla Cultura Antonello Laveneziana

Il Sindaco Angelo Palmisano