Al cinema di Mesagne arriva “Il primo giorno della mia vita”

Biglietto euro 6,00€ intero / 5,00€ ridotto (under 8y e over 65y), info 339 1338519

Prezzo Biglietto euro 6,00€ intero / 5,00€ ridotto (under 8y e over 65y), info 339 1338519

MESAGNE – La crisi e il valore della vita sono i protagonisti di "Il primo giorno della mia vita", l'ultima commedia di Paolo Genovese in programmazione al Cinema Teatro Comunale di Mesagne sabato 11 e domenica 12 febbraio alle ore 18:00 e 20:15.

Il film, con un cast degno di nota tra i quali spiccano Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy e Sara Serraiocco, narra le vicende intrecciate di un uomo, due donne e un ragazzino. Ognuno di loro ha un motivo preciso per essere disperato, tanto da arrivare a chiedersi perché mai dover continuare a vivere.

Un giorno tutti questi personaggi in momenti diversi della loro vita si imbattono e conoscono un uomo misterioso (Toni Servillo). Sarà quest'ultimo a dare loro la possibilità di osservare cosa potrebbe accadere nel mondo, quando non ci saranno più.

È così che i quattro protagonisti avranno a disposizione una settimana per osservare sé stessi dal di fuori, per vedere cosa lascerebbero e come reagirebbero parenti e amici alla loro dipartita. Quest'esperienza rappresenterà per tutti l'occasione per tornare ad apprezzare di nuovo la vita.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oWElOMT3j9w

Biglietto euro 6,00€ intero / 5,00€ ridotto (under 8y e over 65y),

info 339 1338519