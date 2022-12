Al porto di Villanova Babbo Natale arriva dal mare

OSTUNI - Venerdì 23 dicembre al porto di Villanova a partire dalle ore 16.30 Babbo Natale arriverà dal mare. Sbarcherà per la quarta volta nel porto di Villanova da una imbarcazione illuminata a festa e ad accoglierlo ci saranno, come sempre, tanti bambini a cui verranno distribuite tante caramelle.



Nel suggestivo scenario del porto di Villanova Babbo Natale arriverà dal mare per la gioia dei più piccoli e non solo. Si tratta della raffigurazione del famoso Babbo Natale che a bordo di una barca all’uopo addobbata ed illuminata attraccherà presso la banchina della sede della Lega Navale di Ostuni.



Allo sbarco assisteranno bambini ed adulti che accoglieranno Babbo Natale con suoni e canti natalizi. Babbo Natale distribuirà ai presenti caramelle e si renderà disponibile a farsi fotografare insieme ai bambini che gli consegneranno le letterine.



Il Programma:



- ore 16,30 arrivo dei ragazzi delle scuole elementari accompagnati dai genitori - arrivo ospiti e residenti

- ore 17,30 Arrivo di Babbo Natale nel Porto di Villanova



- dalle 19 musiche natalizie